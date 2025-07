Fiorenzuola, sospensione per cinque giorni della licenza di un bar

Un bar di Fiorenzuola è stato oggetto, martedì 1° Luglio, di un provvedimento amministrativo che ha determinato la sospensione della licenza commerciale per un periodo di cinque giorni consecutivi, come disposto dal Questore di Piacenza su richiesta avanzata dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda. Il provvedimento è stato preso a seguito di numerosi interventi delle forze dell’ordine e a causa di comportamenti problematici all’interno del locale.

Gli episodi che hanno portato alla sospensione sono stati documentati dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola, che hanno effettuato più interventi nel corso del 2024 e del 2025. I militari hanno risposto a diverse segnalazioni di disordini pubblici e comportamenti molesti all’interno ed all’esterno del locale, spesso collegati a comportamenti violenti e al consumo eccessivo di alcol.

L’attività di intervento e controllo ha visto il coinvolgimento dei carabinieri di Fiorenzuola in almeno undici occasioni, dal febbraio 2024 al maggio 2025. I militari hanno segnalato episodi di violenza verbale e fisica tra i clienti, comportamenti che mettevano a rischio la sicurezza pubblica e l’ordine. In alcuni casi, i militari sono stati costretti a intervenire per separare le persone coinvolte in litigi, mentre in altre occasioni sono stati eseguiti accertamenti per il consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Gli interventi dei carabinieri della Val d’Arda hanno messo in evidenza un contesto di disordine costante che comprometteva gravemente la sicurezza e il benessere pubblico. Spesso l’ambiente all’interno del locale era particolarmente problematico, con atti di violenza verbale e fisica che si verificavano ripetutamente. Sono stati documentati anche comportamenti violenti tra i clienti del bar, spesso associati al consumo di alcol, che creavano un pericolo per la sicurezza degli altri avventori presenti.

Il provvedimento di sospensione della licenza è stato emesso a fronte di tutti questi gravi episodi, che hanno messo in discussione la capacità del locale di garantire un ambiente sicuro e regolamentato. La chiusura per cinque giorni consecutivi è il risultato delle violazioni riscontrate, e mira a dissuadere altri locali dal perpetuare comportamenti simili.