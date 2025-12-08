Foglie in strada trappola per motociclisti, un ferito sulla Statale 45

Le foglie umide e cadute sulla strada rappresentano in questo periodo una trappola insidiosa soprattutto per i motociclisti. Ne sa qualcosa un centauro 31enne rimasto ferito per fortuna in modo non grave questa mattina sulla statale della Valtrebbia. E' accaduto sulla Statale 45 nei pressi di Fabiano, in località Molinazzo di Sopra. Il giovane in sella alla sua moto è finito su alcune foglie cadute sulla carreggiata e ha perso il controllo del proprio mezzo. Caduto sull'asfalto, è finito sotto la propria moto riportando la frattura del femore e un taglio profondo sull'osso sacro e un altro taglio su un polpaccio. Il giovane, di 31 anni, è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza Valnure di Rivergaro e da un'auto medica del 118. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro per i rilievi di legge.