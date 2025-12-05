Foresta di panchine al parco La Pira, sono 47 ravvicinate

A Piacenza c’è un giardino in cui le panchine abbondano forse più dei frequentatori. Succede nello spazio verde dedicato a Giorgio La Pira, tra via Trivioli e via Corvi, ordinato, recintato e curato nonostante qualche episodio di vandalismo. Il dettaglio, che fa sorridere alcuni residenti della zona, sono le 47 sedute, concentrate soprattutto attorno all’area giochi per bambini: alcune quasi si sfiorano, altre si fronteggiano, creando una sorta di “foresta” di panchine.

L’eccesso mette in evidenza un paradosso urbano: mentre qui i posti a sedere non mancano, altri giardini della città soffrono di carenza di panchine. Luigi Rabuffi, consigliere comunale di minoranza, si è recato sul posto per verificare la situazione: «È positivo avere panchine in abbondanza, ma servirebbe una distribuzione più logica dell’arredo urbano».

A confronto, il campo giochi del Facsal, vicino a piazzale Libertà, ne conta quasi 20, mentre i giardini Margherita non superano quota 40 e lungo il Pubblico Passeggio le 124 panchine presenti sono in parte inutilizzabili a causa dei danni. Intanto, tra via Trivioli e via Corvi, nei pressi di via Martiri della Resistenza, ci si può letteralmente riposare ovunque. Il giardino non fa mancare i posti a sedere. E questa è una buona notizia. I residenti apprezzano, e sperano che la stessa generosità possa raggiungere presto anche altre aree verdi della città.