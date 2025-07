Forti temporali previsti all'alba di lunedì

Acqua potabile vietata per usi extradomestici anche a Piacenza. Ma per ora almeno nel nostro territorio l'intervento delle autobotti per il trasporto dell'acqua potabile sembra lontano. Nonostante la breve pioggia di ieri avesse fatto ben sperare (ma solo per mezz'ora) a Piacenza, dopo Fiorenzuola e altri comuni della provincia, da lunedi 27 saranno introdotte le limitazioni all'utilizzo dell'acqua potabile per uso extra-domestico: per tre mesi, fino al 21 settembre, su tutto il territorio comunale della citta non sara possibile usare l'acqua potabile per innaffiare orti, giardini e per lavare automezzi nella fascia oraria che va dalle 8 del mattino alle 21 della sera.