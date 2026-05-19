Frigoriferi e pneumatici abbandonati, Promis Gruparel raccoglie 2 tonnellate di rifiuti

Frigoriferi arrugginiti, siringhe, bombole del gas, decine di pneumatici e ferraglia varia. In solo una mattinata oltre 200 tra volontari e studenti delle scuole di Gropparello hanno recuperato oltre due tonnellate di rifiuti da boschi, parchi, argini e rive tra le località di Val Vezzeno, Val Chero e Val Riglio. Non solo, i più piccoli di scuole materne e elementari insieme a Legambiente Piacenza hanno raccolto più di 2.500 mozziconi di sigarette tra le vie e le aree verdi del capoluogo. Sono questi i numeri che hanno definito l'ottima riuscita della Giornata dell'Ambiente organizzata da Promis Gruparel con la collaborazioni di un'ampia rete di realtà associative e aziende del territorio. «Un evento al quale teniamo particolarmente - commenta il presidente di Promis Marco Maggi - che ci permette di promuovere i valori del rispetto e della tutela della salute attraverso il divertimento».

«Felici e orgogliosi di partecipare a questa giornata - evidenzia Franco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza che ha realizzato uno dei laboratori dedicati ai più piccoli -. Stiamo perseguendo insieme a Promis l'obiettivo della salute unica a sostegno del benessere psichico, fisico e ambientale per garantire alle nuove generazioni un mondo migliore in cui vivere e stare bene». Prezioso anche il contributo di Legambiente Piacenza, per Laura Chiappa «come sempre abbiamo vissuto una giornata bellissima a favore di questo territorio e della comunità che lo abita - le sue parole -. Con i bambini abbiamo raccolti cartacce e oltre 2mila mozziconi di sigarette». L'invito ora è rivolto ai residenti del comune: «Smettere prima di buttare i cicchi per terra e poi smettere proprio di fumare».

Nel corso della giornata - sostenuta da Filtrotecnica italiana e da diverse realtà aziendali e attività commerciali di Gropparello e provincia di Piacenza - sono stati realizzati anche alcuni laboratori. Da quello artistico a tema ambiente organizzato da Ilaria Segalini e Greta Gandolfi, a quello promosso dai volontari della Lega contro i tumori di Piacenza fino al rapporto tra uomo e animali con protagonisti gli amici a quattro zampe dell'associazione "Full of joy" che hanno mostrato le loro abilità svariano dalla rappresentazione delle operazioni di ricerca persone scomparse al momento del gioco e delle immancabili coccole.

Volontari e studenti delle scuole medie, prima di pranzare insieme al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello, si sono impegnati nella raccolta rifiuti in diverse frazioni del territorio. «Abbiamo bonificato il bosco davanti al Pipa Nason, un'area verde in località Binelli e altre due ampie zone nei pressi di Montechino - spiega Andrea Previdi, membro del direttivo Promis che ha coordinato gli interventi -. L'evento ci ha permesso di trovare anche un'altra discarica abusiva che ci impegneremo a bonificare con la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora molto».

Fondamentale il contributo dei fuoristradisti dell'associazione Gamma4x4 per raggiungere arre impervie e recuperare tramite verricelli i rifiuti più ingombranti. Il carico di rifiuti recuperato è stato suddiviso in base alla tipologia di materiale e inserito in appositi container messi a disposizione dal Gruppo Iren. «Oggi il nostro territorio è un po' più bello - concludono gli organizzatori - e siamo convinti che i piccoli partecipanti sapranno coltivare i messaggi ricevuti durante l'iniziativa perchè tutti possiamo fare la nostra a parte a sostegno dell'ambiente che ci circonda».