Frodi fiscali, scoperti 32 evasori: la Finanza recupera 25 milioni

I numeri parlano da soli: 230 interventi fiscali, 32 evasori totali, 25 milioni di euro sequestrati per reati tributari, 740 lavoratori irregolari scoperti, 200 controlli sulla spesa pubblica con 30 milioni di danni erariali accertati.

È il quadro dell’attività condotta da inizio 2025 dalla Guardia di Finanza di Piacenza, un bilancio che mette in luce un impegno costante e capillare su tutti i fronti della tutela economico-finanziaria. Nel dettaglio, l’azione di contrasto alle frodi fiscali ha visto le Fiamme Gialle impegnate in circa 230 interventi relativi a imposte dirette e Iva, che hanno portato alla scoperta di 32 evasori totali e allo smascheramento di imprese e professionisti completamente sconosciuti al fisco. Particolarmente intensa anche l’attività nelle aree del lavoro nero e irregolare: oltre 740 lavoratori sono stati individuati nel corso di circa 80 controlli, confermando la diffusione del fenomeno e la necessità di un presidio costante.