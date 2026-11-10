Fugge all'alt e abbandona l'auto: identificato grazie alle impronte

L’indagine dei carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, con il supporto del Ris di Parma, ha consentito di risalire al presunto conducente di una utilitaria di provenienza illecita. Determinanti anche le tracce su un biglietto autostradale.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza un 19enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e fuga dopo l’intimazione dell’alt con pericolo per l’incolumità dei militari e degli altri utenti della strada. L’identificazione è giunta al termine di un’attività investigativa che ha unito gli accertamenti sul territorio all’analisi delle impronte recuperate sull’autovettura abbandonata dopo la fuga.

La vicenda risale al pomeriggio del 25 settembre scorso, quando la Centrale Operativa della Compagnia aveva ricevuto la segnalazione relativa a una utilitaria, concessa a noleggio e non restituita alla scadenza del contratto. Grazie al sistema di localizzazione satellitare, il referente della società era riuscito a individuare la posizione del veicolo, fornendo aggiornamenti utili a indirizzare le pattuglie. Intorno alle 16:30, i carabinieri della Stazione di Castell’Arquato avevano intercettato l’auto lungo la strada provinciale di Montagnano. Secondo quanto ricostruito, il conducente, anziché fermarsi, avrebbe accelerato dirigendosi verso il mezzo di servizio. La pronta manovra del militare alla guida aveva consentito di evitare l’impatto. Ne era seguito un inseguimento, al quale aveva partecipato anche un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda.

Durante la fuga, il conducente avrebbe percorso strade provinciali e comunali a velocità elevata, effettuando sorpassi pericolosi e mettendo a rischio anche un gruppo di bambini nei pressi della scuola elementare di Vigolo Marchese. Per tutelare l’incolumità delle persone presenti, i militari avevano rallentato, perdendo successivamente il contatto visivo con la vettura. Una nuova indicazione del localizzatore aveva permesso, nel tardo pomeriggio, di ritrovare l’utilitaria in un’area boschiva nei pressi di strada della Pelosa, chiusa a chiave e senza persone a bordo. Il veicolo era stato sottoposto a sequestro. Da quel recupero aveva preso avvio il lavoro investigativo del Radiomobile. Gli approfondimenti avevano consentito di ricostruire la provenienza dell’auto, oggetto di una denuncia per appropriazione indebita formalizzata presso i carabinieri di Formia (LT) nei confronti dell’intestatario del contratto di noleggio, persona diversa dal giovane ricercato per la fuga. Gli elementi decisivi sono emersi dai rilievi tecnici eseguiti sull’utilitaria: alcune impronte e un biglietto autostradale della stazione di ingresso di Milano Sud, recuperato nell’abitacolo. I reperti e la documentazione fotografica sono stati sottoposti agli specialisti del RIS di Parma, che hanno individuato nove impronte utili al confronto, attribuendone sei al diciannovenne: quattro sul biglietto e due sull’autovettura. Le risultanze scientifiche, valutate insieme agli altri elementi raccolti, hanno quindi consentito ai carabinieri di identificare il presunto conducente e di denunciarlo all’Autorità giudiziaria.

Il giovane risulta allo stato irreperibile; sono state attivate le procedure per il suo rintraccio. L’attività evidenzia il contributo dell’analisi delle tracce e della collaborazione tra i reparti territoriali e quelli scientifici dell’Arma nella ricostruzione dei fatti e nell’identificazione delle persone coinvolte.