Fugge dopo l'incidente, rintracciato dalla polizia locale

Lungo viale Amendola a Castelsangiovanni un furgoncino con alla guida un quarantenne piacentino, all’altezza di Emil Banca ha improvvisamente sbandato sulla destra finendo prima contro una siepe e poi sbattendo contro una Volkswagen T–Roc, su cui per fortuna non si trovava nessuno. L’uomo alla guida invece di fermarsi è ripartito fuggendo, ma grazie alle telecamere è stato successivamente rintracciato dagli agenti della Polizia locale. Gli stessi agenti sono dovuti intervenire sempre in viale Amendola, dove da un furgoncino si è ribaltato un fusto d'olio che ha imbrattato tutta la strada, motivo per cui è stato necessario far ripulire l'asfalto. Nel mentre però è stato instituito un senso unico alternato, con inevitabile caos viabilistico. Subito dopo un autista moldavo ha rischiato di imboccare il corso in contromano. Gli agenti della Polizia locale lo hanno bloccato in piazza XX Settembre, scoprendo tra l'altro che aveva la patente professionale scaduta.