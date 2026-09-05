Fumo da una grata davanti a un negozio, un uomo intossicato

Paura nel tardo pomeriggio di oggi in un negozio etnico di fronte a piazzale Marconi, a Piacenza, dove è scattato l’allarme per un sospetto incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, tre pattuglie della Polizia di Stato e i militari dell’Esercito. Mobilitati anche i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca e un’automedica.

A far scattare l’allarme è stato del fumo che fuoriusciva da una grata all’esterno del negozio. Sono in corso gli accertamenti per stabilirne l’origine: tra le ipotesi, quella che possa essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta. Un uomo, che sarebbe un lavoratore dell’attività, è stato accompagnato al pronto soccorso dopo aver inalato del fumo. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. L'arrivo dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che si sono fermati all’esterno del negozio durante le operazioni.