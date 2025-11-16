Fumo nell'ospedale, pazienti trasferiti per un'ora

Fumo nell'ospedale di Piacenza, pazienti trasferiti. E' accaduto nella mattina del 16 novembre nel reparto di Oncologia degenza, dove si è verificato un problema a un gruppo statico di continuità collocato all’interno di una cabina tecnica protetta da una porta tagliafuoco. Si è così attivato l’impianto di rilevazione antincendio e il personale del reparto in servizio - spiega l'Ausl - avendo notato del fumo, ha prontamente dato l’allarme.

Sono intervenuti immediatamente il Servizio tecnico aziendale e, in via precauzionale, sono stati allertati i vigili del fuoco. Contestualmente, come previsto dalle procedure interne, per garantire la massima sicurezza, i 22 pazienti ricoverati sono stati temporaneamente trasferiti nei reparti limitrofi di Gastroenterologia e Geriatria, che li hanno accolti con rapidità. Durante tutta la fase di spostamento e attesa, i malati sono stati costantemente monitorati dai professionisti dell’Oncologia. Sul posto è stata fatta arrivare anche un’ambulanza per eventuale supporto ai pazienti in ossigenoterapia. Il gruppo statico e il locale sono stati rapidamente messi in sicurezza dai tecnici. In meno di un’ora la situazione è stata completamente ripristinata e i pazienti hanno potuto rientrare nelle loro camere.

L’intervento - conclude l'Ausl - si è svolto senza criticità, in un clima di collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti e anche tra i pazienti stessi. La procedura di emergenza ha funzionato alla perfezione, garantendo la sicurezza dei degenti e degli operatori in ogni fase dell’evento.