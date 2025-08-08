Furgone fuori strada finisce contro un albero. Ferito l'autista
L'incidente è accaduto sulla provinciale 7 alle porte di San Nicolò
August 8, 2025|2 ore fa
Furgone fuori strada nella tarda mattinata di giovedì 8 agosto a San Nicolo, lungo la provinciale 7. Secondo una prima ricostruzione il mezzo è finito contro un albero dopo aver urtato un'auto che si immetteva sulla carreggiata. Ferito l'autista del furgone, che è stato trasportato all'ospedale.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Borgonovo.