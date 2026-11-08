Futura mamma derubata della borsa «Conteneva i soldi per il corredino»

Ruba la borsa di una donna appoggiata sul sedile di un auto chiusa a chiave. Un furto reso ancora più odioso dal fatto che la donna, scesa dalla vettura solo per qualche minuto, è incinta all’ottavo mese. Non solo; nella borsa della futura mamma c’erano 600 euro, il denaro che le serviva per acquistare il corredino per il nascituro. Una somma importantissima per lei anche perché la donna, italiana, al momento non ha un lavoro.

«Lancio un appello ai ladri perché restituiscano quella somma, la donna derubata è davvero in gravi difficoltà» ha detto un amico della persona derubata.

Il fatto è accaduto l’altra mattina in via Don Minzoni.

La ragazza, che partorisce a giorni, si è ritrovata senza la borsa, con pochi soldi per vivere. Chiavi di casa, patente, documenti, 600 euro. La portiera forzata alle otto del mattino. Lei in questo periodo è a casa da lavoro e non percepisce lo stipendio. Quei soldi, alcuni dei quali le erano stati prestati, erano per il corredino del bambino che deve nascere e per le prime attrezzature da acquistare. Ora resta la speranza che l’appello arrivi a chi ha commesso il furto. Che possa restituire almeno il denaro, o che qualcuno che ha visto qualcosa si faccia avanti.