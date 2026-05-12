Galleria di San Salvatore, stop al traffico di notte: ecco le alternative
Per limitare difficoltà e disagi verrà istituita una prestazione provvisoria dei vigili del fuoco a Marsaglia
Redazione Online
|2 ore fa
Galleria di San Salvatore- © Libertà
Chiusura notturna della galleria di San Salvatore, lungo la Statale 45, da lunedì 18 a venerdì 22 maggio. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra Bobbio e Marsaglia e comporterà l’interruzione totale del traffico ordinario durante la fascia oraria indicata. Il ponte, gravemente ammalorato da anni, necessita infatti la sostituzione della trave portante.
Disagi alla viabilità lungo l’asse tra Bobbio e Marsaglia nella settimana dal 18 al 22 maggio. È infatti prevista la chiusura completa, in entrambe le direzioni di marcia, del viadotto di San Salvatore nelle ore notturne, dalle 22 alle 6 del mattino, per cinque notti consecutive.
Per limitare i disagi, è stato individuato un percorso alternativo attraverso Bobbio, Ceci, Brallo e Ponte Organasco. Resta però una limitazione al transito nella zona di Feligara per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Al termine di un incontro, i sindaci dell'Alta Val Trebbia sconsigliano l’utilizzo della strada di Carana, ritenuta particolarmente critica dal punto di vista della sicurezza. Non si esclude inoltre che i sindaci del territorio possano adottare ulteriori provvedimenti di blocco della circolazione proprio a causa della pericolosità del tracciato.
I mezzi di soccorso
Garantito comunque il passaggio dei mezzi di emergenza. Anas ha infatti assicurato che, in caso di necessità, verrà liberata una corsia per consentire il transito dei soccorsi, anche se le operazioni potrebbero comportare ritardi. Durante il periodo della chiusura notturna sarà inoltre attivata una postazione provvisoria dei Vigili del fuoco a Marsaglia, così da garantire tempi di intervento più rapidi in caso di emergenze sul territorio.
Le autorità invitano automobilisti e autotrasportatori a programmare con anticipo gli spostamenti notturni e a prestare particolare attenzione alla segnaletica lungo i percorsi alternativi.