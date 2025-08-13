Ganaghello, cade dalla bici e batte la testa: molto grave un 77enne

Sarebbero molto gravi le condizioni del 77enne rimasto vittima di una brutta caduta dalla bicicletta nella prima mattinata di mercoledì 13 agosto a Ganaghello di Castel San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’uomo (originario del Pavese) sia caduto da solo - forse a causa di un dosso affrontato mentre era intento a scendere verso il centro abitato - battendo violentemente la testa sull’asfalto. È stato trovato incosciente da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari il ciclista ha ripreso conoscenza, ma a causa del forte trauma facciale riportato è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Parma. Sul posto, oltre all'automedica del 118, anche i soccorritori della Pubblica Assistenza Val Tidone.