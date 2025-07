Gap, piattaforma digitale piacentina per l'accesso ai porti

Approvato il finanziamento del progetto piacentino Gap – Gestionale Accesso Porti - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) con il supporto di Smact Competence Center, il centro di eccellenza per la diffusione delle tecnologie digitali. Lo annunciano Sapiens Analytics, provider pioniere nell’Intelligenza artificiale e Mils Engineering, azienda leader nei servizi IT, entrambe con sedi a Piacenza e provincia. L’ambizioso progetto ha l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi portuali e rafforzare la sostenibilità ambientale e la competitività logistica italiana, rispondendo alle sfide infrastrutturali e digitali del settore.

L’innovativa piattaforma digitale Gap integrerà tecnologie avanzate e intelligenza artificiale per ridurre la congestione stradale sia all’interno sia all’esterno dell’area portuale, favorendo il drastico taglio delle esternalità negative (emissioni CO2 e inquinamento locale, incidentalità, rumore, ecc.), una pianificazione più efficiente delle risorse del terminal e maggiore produttività, un accresciuto livello di servizio per gli autotrasportatori (riduzione del tempo di consegna), una gestione più funzionale della catena logistica. Mettendo a disposizione degli spedizionieri/autisti una App criptata scaricabile su qualsiasi smartphone (senza richiedere l’uso di dispositivi ad hoc), la Piattaforma Gap permetterà di intercettare ed anticipare eventuali cambiamenti degli orari di accesso ai porti, segnalando tempestivamente situazioni critiche. L’intelligenza artificiale elaborerà i dati raccolti affinché la dashboard fornisca supporto virtuale ai diversi stakeholders e indicazioni sullo stato degli accessi, anche e soprattutto predittive, con una ri-elaborazione della pianificazione per prevenire le complicanze dei ritardi.