Gasolio sulla strada, auto sbanda e finisce a canale
Incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale 45
Redazione Online
|1 ora fa
Asfalto scivoloso per una perdita di gasolio e auto ribaltata nel canale. È quanto accaduto lungo la Statale 45, nel territorio comunale di Rivergaro, nel primo pomeriggio di oggi.
Alla guida del mezzo un ragazzo che ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo l'arrivo dei volontari della Pubblica assistenza Val Nure. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Piacenza con il compito di mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro.