Gatto sbranato dai lupi, «E ora abbiamo paura per gli altri animali»

Si chiamava Spritz ed era un micetto adottato. Una sera è sparito da casa: non si era perso, è stato sbranato da un lupo. Sono state le sue ultime ore, ricostruite dalla famiglia e dai vicini di casa, che hanno visto due lupi aggirarsi vicino alle abitazioni la sera stessa della sparizione dell’animale domestico. I suoi resti sono stati ritrovati in un campo vicino a quella che era stata la sua casa. L’episodio è avvenuto in località Frascale, un gruppo di case a San Protaso, frazione rurale di Fiorenzuola.