Genitori della Frank: «Dalla Farnesiana all'ex Pontieri, follia»

I malumori e le preoccupazioni di una parte dei genitori, in particolare gravitanti sulle scuole medie cittadine Frank e Calvino, continuano a viaggiare sul filo delle mail inoltrate a amministrazioni scolastiche e Comune. A spaventare e a destare proteste, soprattutto, risultano gli spostamenti di alcune sezioni in altra sede dall’originaria (dalla Calvino all’ex Manifattura tabacchi, dalla Frank all’ex Pontieri).

E’ la volta di un gruppo di genitori di prima della Frank di via Manzoni residenti alla Farnesiana. In predicato i loro figli, da settembre 2027, di concludere il triennio all’ex laboratorio Pontieri dove sta sorgendo (in mezzo a ritardi e rinvii) dietro palazzo Farnese un nuovo edificio scolastico (per il quale è stato deliberato pochi giorni fa un esborso di 350mila euro per una seconda mini variante al progetto originale).

Sarebbe invece confermata dal Comune la prossima fine lavori della seconda nuova sede, all’ex Manifattura, in tempo per l’avvio di settembre 2026.