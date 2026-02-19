Gestione emergenze, Borgonovo cerca volontari da addestrare

A Borgonovo mancano persone in grado di intervenire in caso di emergenze. “Sentinelle” addestrate capaci, in caso di alluvioni come quella che lo scorso anno provocò l’esondazione in più punti del rio Carona. Per questo giovedì prossimo, 26 febbraio, alle 20,45 in auditorium della rocca ci sarà un primo incontro aperto a tutti, anche a persone che non necessariamente risiedono a Borgonovo, per gettare le basi, si spera, di un nucleo di protezione civile su base locale. Un gruppo di volontari che sappiano dove mettere le mani in caso di alluvioni, incendi, piccole e grandi calamità che potrebbero colpire il territorio comunale. La serata sarà una sorta di presentazione a cui seguiranno, per chi lo vorrà, non meno di 16 ore di formazione teorica e pratica che abiliteranno a diventare volontari di protezione civile. A presentare i dettagli operativi saranno i volontari del gruppo intercomunale di protezione Alfa, tra cui il referente Mario Vegetti. Il gruppo, che ha sede a Sarmato, sta infatti per siglare una convenzione con il comune.