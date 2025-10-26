Gesto di cattivo gusto a Castello, bottiglia di birra al posto del defibrillatore

Una bottiglia di birra al posto del defibrillatore. L'apparecchio salva vita, lungo via Mazzini a Castelsangiovanni, era stato rubato diversi mesi fa. Al suo posto, anziché un altro defibrillatore, è sputata di recente una bottiglia di birra, messa lì da qualche buontempone. Ad accorgersene è stato il consigliere di minoranza Tommaso Greco che ha mostrato la foto ai colleghi del consiglio comunale. «A breve in quella teca posizioneremo un defibrillatore donato dall'Ausl» ha assicurato la sindaca Valentina Stragliati.