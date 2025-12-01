Gioco d'azzardo: online il podcast "Iceberg - Giocare per perdere"

Al gioco d’azzardo patologico è dedicato il nuovo podcast del Gruppo Libertà in collaborazione con La Fondazione La Ricerca e la Cooperativa sociale L’Arco. Quattro puntate con le testimonianze di ex giocatori e familiari. Condotto da Nicoletta Marenghi con il sound design di Matteo Capra è disponibile da oggi sul sito Liberta.it, su Spotify e Spreaker.

Il progetto

Iceberg, il lato nascosto dell'azzardo è un progetto per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico che dal 2019 Fondazione La Ricerca ETS e Cooperativa sociale L'Arco gestiscono in collaborazione con il dottor Maurizio Avanzi, responsabile per l'Ausl di Piacenza della cura delle persone con dipendenza dal gioco d'azzardo. Al centro di Iceberg c'è soprattutto l'attenzione e l'aiuto ai familiari dei giocatori. Il progetto è denominato Iceberg, perché il gioco d'azzardo è nascosto e infido e procura danni molto gravi alle persone che ne sono coinvolte. Se quel che si vede è una parte molto piccola, la parte più drammatica e problematica, invece, è sommersa e causa pesanti drammi personali, familiari, sociali. Il gioco d'azzardo è un fenomeno complesso che compromette il funzionamento psicologico. Le relazioni familiari, la capacità economica, l'attività lavorativa, le relazioni amicali, il mondo degli interessi della persona. Giocatori e familiari fanno fatica a chiedere aiuto per la vergogna e per la difficoltà a collegare i problemi allo stress causato da situazioni molto gravi dal punto di vista finanziario e relazionale. Per questo è importante conoscere il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, segnalare e approfondire i rischi collegati a questa pratica che può trasformarsi in dipendenza.

"Il nostro impegno - spiegano i responsabili della Fondazione La Ricerca e della Cooperativa sociale L'Arco - è dedicato in particolare ai familiari dei giocatori, perché vivono il dramma della dipendenza dal gioco dei loro cari e le conseguenze che ne derivano. L'équipe di Iceberg li segue da anni, in sintonia con il SerDp dell'Ausl di Piacenza e i suoi professionisti, guidati dal dott. Avanzi, responsabile di questo servizio e tra i massimi esperti del tema. Abbiamo voluto raccontare alcune di queste storie, chiedendo ai familiari di farlo in prima persona, perché la loro esperienza, difficile e dolorosa, ci aiuta a capire e a far capire quanto è drammatico ammalarsi di dipendenza da gioco d'azzardo, per il giocatore e per il suo contesto familiare. La loro collaborazione è stata essenziale e le loro storie sono il cuore del racconto al centro del podcast. Le loro parole ci restituiscono la sofferenza, le preoccupazioni, la fatica che hanno segnato la loro vita. Grazie a loro, per il coraggio con cui si sono esposti nel condividere tutto ciò, raccontandosi. Oltre ai familiari hanno voluto condividere la loro esperienza anche un giocatore che ha deciso di smettere e di farsi curare, una barista che ha deciso di togliere dal suo locale le slot machine e un ingegnere che lavorava per la certificazione di queste macchine, ma ha deciso di cambiare lavoro e di uscire dal sistema del gioco d'azzardo. Grazie a tutti loro. E grazie ai professionisti di Fondazione La Ricerca e di coop. sociale L'Arco, in prima linea per Iceberg, grazie al dott. Avanzi e alla sua équipe, che si dedicano da anni ad aiutare chi e ammalato di dipendenza. Grazie alla giornalista Nicoletta Marenghi e al suo staff per avere ascoltato con rispetto queste storie, per averle collegate in modo efficace in un percorso in 4 tappe, allo scopo di far conoscere e capire cosa nasconde il fenomeno del gioco d'azzardo, oltre al grande flusso di denaro che alimenta".