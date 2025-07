Gossolengo, diciottenni spacciavano in garage

I carabinieri di Rivergaro li hanno arrestati proprio mentre preparavano dosi da smerciare nel garage di casa: è accaduto giovedì 10 luglio, a Gossolengo. Erano quattro, tutti residenti tra Piacenza e Gossolengo, e stavano confezionando dosi da mettere in vendita. "Al lavoro", suddividevano un etto di hashish e 20 grammi di cocaina e avevano trovato un modo singolare per nascondere la merce: al fine di eludere eventuali controlli anche da parte di cani antidroga, stavano immergendo la droga appena messo sotto vuoto in sacchetti di plastica, all’interno di flaconi pieni di ammorbidente per panni.

I giovani fermati, tutti operai tra i 18 e i 19 anni, sono stati trovati in possesso anche di materiale per il confezionamento e di 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e, al termine delle procedure di rito, i quattro sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa della celebrazione del rito direttissimo poi svoltosi nella giornata di venerdì 11 luglio, ed all’esito del quale gli arresti sono stati tutti convalidati.

L'operazione è il risultato di un’attività di monitoraggio avviata dai carabinieri a seguito di alcune segnalazioni e culminata nella perquisizione del garage annesso all’abitazione di uno degli arrestati, a Gossolengo.