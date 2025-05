Gossolengo, l'assessora Alberti vota contro la sua maggioranza

Un "no" in giunta, contro il parere del sindaco e degli altri assessori: così Lauretta Alberti, assessora di Gossolengo, è tornata a punzecchiare la sua stessa maggioranza, votando contro ad una delibera di giunta che definisce l’importanza dei vari settori comunali, cosa che incide sugli stipendi dei relativi responsabili. Aria di spaccatura in vista, in municipio?

«Macché, solo una normale divergenza di opinioni e la volontà di difendere il mio assessorato» si difende Alberti.

L'assessora ha infatti dissentito sui criteri alla base delle "pesature" dei servizi denunciando una sottovalutazione del servizio Scuola e Cultura, di cui è assessora, e ha chiesto nuove assunzioni. «Ma non c'è alcuna frattura in giunta» precisa. Per la minoranza, però, è un segnale grave. «Si rompe la coesione interna e la credibilità della giunta» affermano i consiglieri di Patto per Gossolengo (Lorena Perotti) e Una Gossolengo (Elisabetta Rapetti e Nicolò Sorrenti). «La riorganizzazione dei servizi era stata approvata anche da Alberti a gennaio e l’assessora agisce con logiche personalistiche».

Al tempo stesso, il sindaco Andrea Balestrieri sarebbe «incapace di garantire stabilità e unità», con un clima che «potrebbe riflettersi negativamente sul funzionamento degli uffici comunali».