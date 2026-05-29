Gragnano, inaugurata la scuola antisismica. Il messaggio dei ragazzi

I bambini di Gragnano hanno una scuola più sicura. Grazie a 900mila euro di fondi europei la loro scuola elementare è stata resa a «prova di terremoto». Al taglio del nastro, che ha sancito la fine di un lungo intervento, ha presenziato anche l'europarlamentare Stefano Bonaccini a cui gli alunni hanno consegnato un messaggio. «Caro onorevole, chiediamo il diritto a crescere e vivere un pianeta sano e sicuro, in un’Europa che immaginiamo come una grande classe multiculturale, dove nessuno viene lasciato indietro».

Nel cortile si sono radunati alunni più grandi e bambini per assistere al momento inaugurale, che ha avuto una doppia valenza. Sancire la conclusione di un intervento di messa in sicurezza sismica, ma al tempo stesso ribadire che quelle mura «rinforzate» sono anche il simbolo di un luogo in cui iniziare a costruire su basi stabili il proprio futuro.