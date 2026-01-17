Gragnano, un autovelox e tre velocità. Calza: «Vale il limite dei 90»

Nuovi misteriosi cartelli di velocità, spuntati senza preavviso sulla Provinciale 11 nei pressi del famigerato autovelox di Vallarsa, a Gragnano, inquietano gli automobilisti: si è passati dal limite di 90 km/h fino a 50 km/h e, così, adesso c’è chi teme di aver preso una multa per eccesso di velocità. Ma la sindaca di Gragnano Patrizia Calza, dopo aver interpellato la Provincia, rassicura: nulla è cambiato rispetto a prima e i cartelli in questione saranno presto rimossi.

Riavvolgiamo il nastro fino ai primi giorni di gennaio, quando sui social locali qualcuno ha fatto notare che nel tratto extraurbano di Vallarsa, proprio a ridosso dell’autovelox con limite a 90 km/h, erano spuntati improvvisamente nuovi limiti apparentemente incongruenti e diversi a seconda delle corsie: in generale, era prevista in quel luogo una rapida riduzione dei veicoli prima a 70 km/h e dopo circa duecento metri a 50 km/h, per un brevissimo tratto di strada.

Fin da subito, sempre via social, la sindaca Calza aveva garantito che non erano previste novità in quel tratto, ma si era premurata di contattare la Provincia nel merito. Intanto, anche il gruppo di minoranza “Insieme per Gragnano Trebbiense” ha chiesto di vederci chiaro nella vicenda dei cartelli.

«Un limite di 50 all’ora fuori dal centro abitato e limitato, a pochi metri, è decisamente inusuale e la disposizione della cartellonistica può creare confusione» fanno notare in un’interrogazione inviata in municipio. «Chiediamo quali siano i limiti di velocità attualmente vigenti su quel tratto di Sp11, a quale limite di velocità sia stato tarato l’autovelox, se sia stata contattata la Provincia e se la segnaletica posizionata risulti conforme al Codice della strada».