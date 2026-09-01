Grandinata nel Piacentino, «dialogo con Lombardia per stato d'emergenza»

«Per superare il dato meramente regionale sui danni della grandinata del 28 luglio stiamo dialogando con la Regione Lombardia e aderiremo alla richiesta di stato di emergenza avanzata dal presidente Attilio Fontana»: così il presidente Michele de Pascale ricostruisce a che punto siamo dopo le telefonate con i sindaci del Piacentino e i contatti, continui, con la struttura tecnica della protezione civile della Lombardia.

lo stato di emergenza», «Se i danni complessivi sono ingenti - continua de Pascale - e purtroppo ci sembra che sommando le aree lo siano, ci sono anche le condizioni perché il governo deliberi», un provvedimento atteso da tutti i sindaci dei paesi colpiti . «Abbiamo avviato già da sabato mattina la ricognizione dei danni - prosegue il presidente - ma per ottenere fondi è necessario superare il dato regionale e quindi procedere alla richiesta. I presupposti ci sono, l’evento è lo stesso». Un disastro meteo che non conosce confini, ed è per questo che sono previsti anche nelle prossime ore vertici tra Emilia-Romagna, Lombardia e il dipartimento di Protezione civile per far scattare la richiesta congiunta al governo. L’unione aiuta e non è la prima volta che accade: «Sull’alluvione - ricorda de Pascale - abbiamo condotto battaglie di cui hanno beneficiato anche Toscana e Marche». Il presidente manda poi un messaggio a tutte le zone colpite: «Ai sindaci, tra tutti Gian Luigi Molinari, con cui mi lega una profonda amicizia, vorrei dire che la Regione non li lascerà soli. A Piacenza per mesi l’argomento che ha tenuto banco è stata la siccità, ma dobbiamo guardarci anche da quest’altro fronte, essere pronti agli eventi più estremi. Abbiamo investito tanto sulla difesa del territorio e delle produzioni agricole, soprattutto ortofrutticole. Siamo in prima fila».