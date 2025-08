Grasso per scacciare i ragazzi, ripulita la panchina a Sarmato

Sindaca e consiglieri comunali di Sarmato armati di scopettoni e pulivapor hanno ripulito la panchina "della vergogna". Quella cioè che meno di una settimana fa era stata imbrattata, in piazza Cortiglio, con del grasso per non far sedere ragazzi e adolescenti che vi trascorrono le serate.

Una richiesta legittima, quella di poter dormire la notte senza essere disturbati dagli schiamazzi, ma il metodo usato è stato, un po’ troppo "violento" «anche perché - dice la sindaca Claudia Ferrari - in quel modo si è reso quello spazio inagibile non solo ai ragazzi, ma a tutta la comunità mentre quello è un luogo di tutti i sarmatesi».

La panchina ripulita in piazza Cortiglio (foto Milani)

Un nutrito gruppo di consiglieri ha quindi messo mano a detergenti, scope, pulivapor e in poco tempo ha eliminato il grasso e restituito quell'angolo di piazza Cortiglio ai sarmatesi. «Non voglio - ci tiene a precisare la sindaca Ferrari - che si creino contrapposizioni tra giovani e adulti. Sarmato è ancora un luogo dove i ragazzi, gli adolescenti, possono uscire la sera da soli e credo che questo sia un valore aggiunto che dobbiamo preservare».