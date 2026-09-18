Guardia di Finanza, cambio al vertice del Gruppo di Piacenza

Il maggiore Giuseppe Cinefra è il nuovo comandante del Gruppo di Piacenza della Guardia di Finanza. Lo fa sapere una nota del comando provinciale. L’ufficiale, nato a Crotone nell’aprile del 1973, si è arruolato nel Corpo nel 1992 presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti e, dopo un periodo nel ruolo ispettori, ha frequentato il 7° Corso per Sottotenenti del Ruolo Speciale presso l’Accademia della Guardia di finanza nel 2009 con la nomina a Sottotenente. Ha conseguito la laurea di primo livello in "Economia e Commercio" presso l’Università di Bologna. Giunge a Piacenza forte di una solida esperienza investigativa maturata in molti anni di attività operativa, tra cui il comando della Tenenza di Jesolo dal 2009 al 2013, anno in cui è stato trasferito alla Compagnia di Melegnano che ha retto fino al 2017 per essere poi trasferito, quale comandante, alla Sezione Verifiche Complesse del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo. Successivamente è stato destinato al comando della Compagnia di Bergamo fino al 2021, anno in cui è stato trasferito al Gruppo di Bergamo. Dal 2024 alla data odierna ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Forlì.

Il nuovo Comandante prende il posto del maggiore Nicola Piccolo che, dopo cinque anni di permanenza, lascia il comando del Gruppo per ricoprire un importante incarico presso il Comando Provinciale di Milano. In occasione del passaggio di consegne, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, colonnello Massimo Amadori, ha espresso parole di vivo ringraziamento al maggiore Piccolo per il prezioso contributo offerto negli anni di servizio svolti a Piacenza e gli ultimi risultati raggiunti. Contestualmente, il comandante Provinciale ha dato il suo benvenuto al Maggiore Cinefra rivolgendogli i migliori auguri di buon lavoro, auspicando i migliori successi operativi a tutela dell’economia sana del Paese e nell’interesse della comunità locale.