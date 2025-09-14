Guardia medica, prelievi: apre a Pianello il Punto Salute

Pianello ha un Punto Salute. Un luogo in cui i servizi si avvicinano alle persone, soprattutto quelle più fragili. In via Santa Liberata e Faustina, al numero 55 nei locali che ospitavano la «vecchia» guardia medica dal 19 settembre ogni venerdì dalle 8 alle 10 riaprirà il servizio prelievi su prenotazione, sospeso da oltre anno. Sarà inoltre attivo un servizio di guardia medica notturna (e nei festivi e prefestivi dalle 8 alle 20), mentre il giovedì dalle 8 alle 11 sarà a disposizione un ambulatorio infermieristico per le cronicità e i bisogni occasionali.

«A breve – ha promesso la direttrice dell’Ausl Paola Bardasi durante il momento inaugurale – avvieremo il servizio di telemedicina visto che i locali sono già attrezzati». Il Punto Salute si propone infatti come «contenitore» al cui interno strada facendo verranno via via aggiunti nuovi servizi per rendere la cura della persone e la medicina sempre più vicina al territorio e alle persone, soprattutto quelle che faticano a spostarsi. Una sorta di sede distaccata della Casa di Comunità di Borgonovo. Per il sindaco Mauro Lodigiani «un obiettivo che si avvera».