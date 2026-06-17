Guasto sui binari, sospesa l'alta velocità tra Melegnano e Piacenza

Gravi disagi al traffico ferroviario tra Melegnano e Piacenza. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, è stata sospesa la circolazione sui binari tra i due comuni.

È stata sospesa la circolazione sulla linea Milano-Bologna AV, tra Melegnano e Piacenza, per un guasto tecnico alla linea elettrica, come riferisce l'Ansa. Lo fanno sapere le Ferrovie spiegando che i tecnici di Rfi sono al lavoro per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali - si legge nella nota - subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

A causa dell'incendio - secondo le prime informazioni - si sarebbe verificato un cedimento della linea aerea ferroviaria. Per ragioni di sicurezza, un treno Frecciarossa è stato fermato e i passeggeri presenti a bordo sono stati fatti evacuare senza conseguenze. Non si segnalano persone ferite.