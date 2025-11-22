Guida in stato di ebbrezza, denunciato 23enne

Un 23enne, trovato al volante con un tasso alcolemico ben oltre il limite, è stato denunciato dai carabinieri e il veicolo affidato al padre.

L'intervento è avvenuto verso le 2:30 di venerdì 21 novembre nella zona di Corso Europa, durante i controlli alla circolazione stradale da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piacenza. In prossimità dell’incrocio con via Rigolli i militari dell'Arma hanno notato una vettura che attraversava l’incrocio a velocità sostenuta. Da un successivo controllo il giovane alla guida, residente a Ponte dell'Olio, è apparso visibilmente alterato, con sintomi da recente assunzione di alcolici, tra cui alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso e occhi lucidi e arrossati. Sottoposto al test dell’etilometro, il giovane è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2.54 g/L alla prima prova e 2.35 g/L alla seconda, valori ben superiori ai limiti di legge. Gli è stata quindi ritirata la patente e l'auto è stata consegna al padre, fatto giungere sul posto.

Il 23enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.