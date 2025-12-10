Hospice di Borgonovo, dalla proloco Pianello assegno di 5mila euro

La Pro loco di Pianello ha teso la mano all’hospice di Borgonovo. Ai responsabili della Casa per le cure palliative i volontari hanno consegnato un maxi assegno da ben 5mila euro. Si tratta dei fondi che i volontari dell’associazione guidata da Luciano Veneziani hanno raccolto durante l’ultima edizione della Festa del Gigi. Questi fondi, uniti ai 10mila euro che erano già stati raccolti durante l’edizione 2024 della stessa festa organizzata a Pianello, portano a 15mila euro il totale che la Pro loco ha destinato all’hospice di Borgonovo.

Per l’associazione guidata da Luciano Veneziani l’anno che sta per aprirsi sarà particolarmente impegnativo. Entro i primi mesi del 2026 i volontari saranno infatti chiamati a rinnovare il direttivo, ormai in scadenza.