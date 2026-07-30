I Nas in un fast food etnico, sequestrato spiedo kebab, multa da 2mila euro
Gravi carenze igienico sanitarie
Redazione Online
|1 ora fa
Nel corso di una recente ispezione igienico-sanitaria eseguita presso un fast food etnico sito nella Bassa Piacentina, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno accertato diverse irregolarità, procedendo al sequestro amministrativo di uno spiedo di kebab del peso di circa 25 kg, del valore commerciale di 250 euro. Il prodotto è stato rinvenuto conservato in modo non conforme alle corrette modalità previste dalla normativa vigente e privo di qualsiasi informazione utile alla sua identificazione e rintracciabilità.
L'assenza di tali elementi impedisce infatti di ricostruire con certezza l'origine dell'alimento, la filiera di produzione e le modalità di gestione, rendendo impossibile verificarne la sicurezza e intervenire tempestivamente in caso di eventuali allerte sanitarie. Nel corso dell'ispezione sono state inoltre riscontrate carenze igienico-sanitarie all'interno del locale adibito a magazzino alimentare, nonché l'utilizzo di contenitori per i rifiuti non idonei. I militari hanno altresì accertato la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo (HACCP), obbligatorie per tutti gli operatori del settore alimentare.
Al termine delle verifiche, nei confronti del legale rappresentante dell'attività è stata contestata una violazione amministrativa, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro.
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