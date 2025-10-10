I sette cani e i sei gatti di Daniela ora cercano una nuova casa

Si sta facendo di tutto per dare una nuova casa ai gatti e ai cani che vivevano con Daniela Battista, la 65enne deceduta nella serata di domenica scorsa, travolta da un’auto mentre camminava lungo la statale Valnure, un paio di chilometri fuori dal centro abitato di Pontedellolio, in prossimità del bivio per Cassano.

Il Comune di Pontedellolio, i conoscenti e i volontari delle associazioni animaliste e di benessere animali sono intervenuti nelle ore successive all’accaduto per capire come dare una nuova casa ai sette cani e i sette gatti che vivevano con la donna.

Dei sei micini, tutti dai 3 ai 7 mesi, cinque sono femmine. I cani sono 4 maremmani, due pastori tedeschi e il bassotto che era con lei al momento della tragedia. Quest’ultimo è stato recuperato la sera stessa dalle guardie ecozoofile di “Fare Ambiente” che operano nel territorio attraverso una convenzione con il Comune di Pontedellolio e in coordinamento con la polizia locale Alta Valnure.

«Tutti i cani, intestati o meno alla signora, sono stati presi in carico dal Comune e per ora stati portati al canile comunale di Piacenza - informa il sindaco Alessandro Chiesa -. Se non si presenteranno eredi o parenti che ne rivendichino la proprietà, potranno poi essere adottati. C’erano anche galline, che sono state assegnate ad alcune famiglie».

La “cattura” dei cani non è stata semplice. Abituati a un ambiente familiare e molto libero, come comprensibile non volevano lasciarsi avvicinare da estranei. Con pazienza gli operatori di “Fare Ambiente” sono riusciti a ottenere la loro fiducia e gli animali alla fine si sono lasciati portare via.

La vita in canile sarà diversa da quella che hanno vissuto fino ad ora, ma tutti sperano che sia davvero una soluzione temporanea. I gatti sono stati presi in carico da volontari che stanno cercando di trovare per loro una famiglia che sappia amarli (sulla pagina Facebook “Sei di Pontedellolio se…” continua la ricerca di famiglie adottive).

«La signora Daniela ha fatto di tutto per salvarli, aiutateci a dare un lieto fine a questa triste storia», dice una volontaria lanciando un appello e ricordando l’animo ge-neroso di Daniela Battista che ha voluto aiutare tanti cani e gatti provenienti da situazioni di difficoltà. Era un amore infinito quello che Daniela aveva per i suoi animali. Per lei erano tutto. Se sapeva che c’era un cane o un gatto in difficoltà lo accoglieva a casa sua. E da loro riceveva conforto e compagnia. Grazie a loro non si sentiva più sola.

Domenica sera Battista camminava con uno dei suoi cani, un bassotto, lungo la statale 654 di Valnure in una zona senza illuminazione. All’incrocio con la ex provinciale, in direzione Cassano, è stata investita. Il conducente non ha potuto evitarla.