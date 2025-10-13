I vigili del fuoco svelano i segreti del loro lavoro

Altri tempi quando ci si emozionava nel vedere i vigili del fuoco affrontare a viso aperto gli incendi: oggi che le tecnologie sono ovunque, gli occhi sono tutti per i droni, strumenti capaci di semplificare (di molto) l’attività di ricerca di persone scomparse o di volare in quelle zone impervie dove nessun uomo potrebbe mai arrivare a piedi. Ecco qual è stata la maggiore attrazione, ieri a Piacenza, della giornata di “porte aperte” alla caserma provinciale dei vigili del fuoco di strada Valnure. Alla spicciolata, tra mattina e pomeriggio, decine di cittadini sono entrati per vedere più da vicino - e senza vere emergenze - come funziona l’attività di quello che è ritenuto uno dei corpi più amati quando si parla di soccorso.

L’apertura straordinaria si è svolta ieri su iniziativa del comando provinciale che ha accolto favorevolmente l’invito del capo dipartimento della Protezione Civile rivolto proprio in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile.