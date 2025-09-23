Il cielo "infuocato" sopra Piacenza: ecco la spiegazione

Cieli “infuocati” e atmosfera irreale: ieri mattina è stata un’alba particolarmente spettacolare a Piacenza dove la concomitanza di diversi fattori ha regalato uno spettacolo decisamente coinvolgente.

Per alcuni minuti, il cielo si è colorato di rosso e arancione in maniera così intensa da riflettersi su ogni cosa, colorando la città in maniera mai vista. Segnalazioni arrivano da Piacenza ma anche da diverse zone della pianura, dove tanti sono rimasti ammirati dallo spettacolo della natura. Tutta “colpa”, per così dire, delle condizioni meteo: in quel momento, sulla città si trovava un vasto tappeto di nubi con piogge, in spostamento da ovest verso est; ma proprio da est, dall’orizzonte, l’alba ha fatto capolino dall’ultima fessura di cielo sereno. Il colore rossastro del sole si è così proiettato sulle nuvole basse, che sono diventate una specie di “coperta” arancione che ha avvolto ogni cosa. Ovviamente, ieri, le foto hanno presto intasato le pagine di Instagram e Facebook. Per una volta, almeno, senza filtro.