Il cittadino segnala, la polizia interviene: spacciatore arrestato

I cittadini segnalano, la polizia interviene. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 novembre, la Squadra mobile ha infatti arrestato un 28enne di origini tunisine in via Crotti, a Piacenza, dopo l'arrivo di alcune segnalazioni tramite l'applicazione Youpol. Il giovane è stato trovato in possesso di cocaina e hashish.

I poliziotti si sono appostati attendendo che si consumasse la cessione di sostanza, a quel punto hanno provveduto al controllo dello spacciatore. Dopo un tentativo di fugo il ragazzo è stato fermato e perquisito. Complessivamente aveva con sé 7,74 grammi di cocaina, già divisa in 13 dosi, e 54,21 g di hashish, nonché 425 euro in contanti.

Il soggetto, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato quindi tratto in arresto per spaccio di stupefacenti, nonché denunciato in stato di libertà per aver fornito false generalità ai poliziotti.

Nella medesima via, solo la settimana scorsa erano stati sequestrati a carico di ignoti più di 30 grammi di cocaina divisi in circa 50 dosi, nascosti in un cespuglio e segnalati sempre mediante l'App Youpol.