Il dramma della 586R di Valdaveto: «Da gennaio chiusa tre volte. Come faremo?»
Sul famigerato chilometro 20,7 la frana si muove ancora. A un passo dall’esasperazione chi vive e lavora vicino alla diga di Boschi
Nadia Plucani
|1 ora fa
Diga di Boschi, interruzione strada provinciale 586R di Valdaveto - foto Anita Santelli
La strada 586R di Valdaveto, proprio nei pressi della diga di Boschi nel comune di Ferriere, è strappata in più punti, sembra un foglio di carta. I pali che sorreggono la carreggiata insieme al materiale sono tutti visibili, ormai sottili come fili arrugginiti.
«Una situazione disastrosa, molto peggio di questa primavera e chissà per quanto tempo rimarrà chiusa» dicono da queste parti.
Quel tratto di strada, all’ormai noto chilometro 20,7, è dissestato da una frana in movimento. Era stato chiuso già nella primavera scorsa, da marzo fino ad agosto, a causa del dissesto e dei lavori per la sistemazione del versante a monte e il ripristino della carreggiata. Ma le forti piogge che hanno colpito il territorio piacentino nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre hanno causato un ulteriore e importante dissesto franoso lungo la stessa strada, questa volta a valle, costringendo la Provincia di Piacenza a interrompere nuovamente la circolazione: la strada rimarrà quindi chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Presto il sopralluogo.
Presto il sopralluogo.
