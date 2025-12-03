Il dramma della 586R di Valdaveto: «Da gennaio chiusa tre volte. Come faremo?»

La strada 586R di Valdaveto, proprio nei pressi della diga di Boschi nel comune di Ferriere, è strappata in più punti, sembra un foglio di carta. I pali che sorreggono la carreggiata insieme al materiale sono tutti visibili, ormai sottili come fili arrugginiti.

«Una situazione disastrosa, molto peggio di questa primavera e chissà per quanto tempo rimarrà chiusa» dicono da queste parti.

Quel tratto di strada, all’ormai noto chilometro 20,7, è dissestato da una frana in movimento. Era stato chiuso già nella primavera scorsa, da marzo fino ad agosto, a causa del dissesto e dei lavori per la sistemazione del versante a monte e il ripristino della carreggiata. Ma le forti piogge che hanno colpito il territorio piacentino nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre hanno causato un ulteriore e importante dissesto franoso lungo la stessa strada, questa volta a valle, costringendo la Provincia di Piacenza a interrompere nuovamente la circolazione: la strada rimarrà quindi chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Presto il sopralluogo.