«Il Fante di Piacenza verrà trasferito in fondo al Facsal»

Dopo anni di attesa, il Fante di Piacenza avrà finalmente una nuova collocazione. L’annuncio è arrivato oggi in consiglio comunale dal vicesindaco Matteo Bongiorni, rispondendo a una sollecitazione di Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi). «Il Fante resterà a Piacenza: la nuova sede sarà nel giardino in fondo al Facsal, su Bastione Corneliana, con affaccio su via IV Novembre. C’è già stata un'interlocuzione con la Soprintendenza per lo smontaggio e il rimontaggio, e i costi saranno a carico dell’attuale proprietà della caserma in cui si trova», ha spiegato Bongiorni.

Il Monumento al Fante, dedicato ai caduti del 65° Reggimento Fanteria della Prima guerra mondiale e realizzato nel 1926 dallo scultore Francesco Riccardo Monti, si trova oggi nell’area dell’ex caserma De Sonnaz di via Castello, destinata a diventare un comparto residenziale con il recupero di Palazzo Scotti.

La nuova collocazione ha raccolto il plauso anche di Papamarenghi: «Attorno al Fante si può costruire un percorso significativo per la memoria, coinvolgendo le realtà associative del territorio e intervenendo anche sulle mura rinascimentali, oggi minacciate da radici e vegetazione che rischiano di provocare danni irreparabili».