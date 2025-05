Il film "La parola ai giurati" alla galleria Alberoni

Proiezione del film "La parola ai giurati", film del 1957 di Sidney Lumet con Henry Fonda, martedì martedì 27 maggio alle 20 nella Sala degli arazzi della Galleria Alberoni, in via Parmense. La proiezione rientra nel ciclo d'incontri intitolato "Cinema e giustizia", organizzato dal Tribunale di Piacenza, dall'Ordine degli avvocati e dalla Camera penale, in collaborazione con l'associazione Cinemaniaci. Il relatore sarà Marco Imperato, pubblico ministero presso la procura di Bologna. Per chi vorrà, sarà possibile prenotare una visita a ingresso ridotto alle 19 alla Galleria Alberoni, che custodisce fra le sue opere l’Ecce Homo di Antonello da Messina (prenotazioni al 349 4575709).