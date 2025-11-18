Il futuro del settore edile tra intelligenza artificiale e rispetto dell'ambiente

Intelligenza artificiale, nuove tecnologie e rispetto dell’ambiente. Temi centrali nel presente e nel futuro del settore edile che durante la mattinata di oggi, martedì 18 novembre, sono stati discussi nell'incontro pomosso da Ance Piacenza con protagonisti gli studenti delle classi terze e quarte dell'istituto Tramello.

La scuola di oggi, il lavoro di domani in un settore che - come ha evidenziato il presidente di Ance Emilia-Romagna Maurizio Croci - «sta bene, siamo più preoccupati per il 2027 quando, finiti i bonus e finito il Pnrr, dovremo rimettere in discussione strategie e operato delle nostre aziende».

Un ponte tra scuola e impresa per costruire insieme il futuro dell’edilizia sostenibile e digitale. Questo l'obiettivo dell'evento organizzato nel salone di Confindustria Piacenza. L’iniziativa, dal titolo «Costruire il futuro: giovani tecnici e imprese per un’edilizia sostenibile e digitale», è stata ideata infatti con l’intenzione di far conoscere ai ragazzi il mondo delle costruzioni contemporanee — un settore in profonda evoluzione che oggi coniuga innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e nuove competenze professionali. «Le nuove costruzioni devono essere pensate tenendo conto della tematica ambientale, della transizione ecologica e digitale - il commento di Sabrina Mantini, dirigente scolastica dell'istituto Tramello -. I geometri devono quindi saper costruire in maniera sostenibile, ecologico e attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali».