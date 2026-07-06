Il giovane gabbiano non "decolla", chiamati i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di domenica 5 luglio i vigili del fuoco sono accorsi in via Cittadella a Piacenza per una segnalazione relativa a un giovane gabbiano che non riusciva a “decollare”. Esperti animalisti accorsi sul posto hanno spiegato ai vigili del fuoco che il gabbiano non era solo, ma che era vigilato dall’alto dai genitori, i quali lo avevano ritenuto maturo per spiccare il volo e quindi di lasciarlo al suo compito. In effetti il giovane gabbiano, dopo qualche minuto, ha spiccato il suo primo volo decollando da via Cittadella per atterrare in piazza Cittadella, tra la curiosità dei passanti che avevano assistito alla scena.

Biscia dietro al frigorifero

Un'altra curiosa richiesta d'aiuto ai vigili del fuoco è arrivata da Bobbio, per una biscia che si era nascosta dietro al frigorifero di un’abitazione. I residenti impauriti hanno chiesto il loro intervento per stanarla. Arrivati sul posto hanno catturato il rettile depositandolo in un’area verde nelle vicinanze, lontano dalle abitazioni e senza arrecargli alcun danno.