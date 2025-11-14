Liberta - Site logo
Il ladro ruba anche la cassetta delle offerte (video)

Ecco le immagini registrate dalla videocamera di Mister Papi (panetteria di Borgonovo) durante l'incursione notturna di due persone incappucciate

Mariangela Milani
|2 ore fa
Tre ladri incappucciati hanno tentato di dare l'assalto la scorsa notte al bar panetteria pizzeria Mister Papi lungo la statale 412, in località Spada al confine tra Borgonovo e Strà di Alta Val Tidone. I ladri hanno spaccato una porta a vetri e, incuranti dei panettieri che erano al lavoro e gridavano loro di andarsene, hanno portato via la cassa, con anche la cassetta delle offerte. Sono poi scappati a bordo di un'auto rubata. Nel video si vede il ladro incappucciato che entra, ruba il registratore di cassa e anche ... la cassetta delle offerte. Prima di lasciare il locale il complice spruzza il contenuto di un estintore forse per confondere le tracce.
I ladri poi hanno ingaggiato un inseguimento con i carabinieri di Borgonovo. Nel tentativo di seminarli hanno lanciato contro l'auto dei carabinieri oggetti tra cui una pesante mazza con cui poco prima avevano rotto il vetro della panetteria. A Sarmato hanno anche speronato l'auto dei carabinieri. Alla fine sono scappati a piedi per i campi facendo perdere le loro tracce. Sull'auto dei ladri è rimasta la cassa e la cassetta delle offerte restituite ai proprietari.

