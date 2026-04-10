Il liceo Gioia alla finale nazionale dei Campionati del Patrimonio

Quest’anno il liceo Gioia per la prima volta ha aderito ai Campionati del Patrimonio, iniziativa del ministero dell'Istruzione e del Merito proposta da Anisa, l’associazione nazionale di insegnanti di storia dell’arte. Il progetto ha coinvolto una quindicina di studenti e studentesse dei tre diversi indirizzi sul tema Rottura ed innovazione: la sfida artistica delle Avanguardie nel primo ‘900.

La competizione si struttura con una selezione di istituto cui segue una selezione regionale su materiali di studio e approfondimento del tema, proposti dalla stessa Anisa: per prepararsi alla fase di istituto i partecipanti hanno quindi seguito alcuni incontri pomeridiani introduttivi alle avanguardie artistiche, guidati dalla docente Francesca Lucia Valla con il contributo della professoressa Barbara Corso.

Alla prova selettiva di istituto che si è svolta il 13 gennaio hanno partecipato Aurora Riboni, Arianna Pozzoli, Alice Pansini, Elizabeth Osarugue Imarhiagbe dell’indirizzo linguistico, Anna Costa, Maria Bardoni, Elisa Infantino, Giulia Mazzocchi, Emma Cornaglia, Vittoria Marzolini dell’indirizzo classico e Giada Cutri, Stefano Ferrari, Elena Poli e Paola Rebecchi dell’indirizzo scientifico. Ragazze e ragazzi hanno risposto ad un questionario di 30 domande predisposto dalle docenti stesse, sul modello di quella che sarebbe stata la prova regionale.

In virtù del miglior punteggio ottenuto, hanno meritato l’accesso alla selezione regionale Arianna Pozzoli, Aurora Riboni, Elizabeth Osarugue Imarhiagbe, Giulia Mazzocchi, Maria Bardoni, Vittoria Marzolini, Stefano Ferrari, Giada Cutri, Paola Rebecchi. Le tre batterie, una per ciascuno indirizzo di studi del liceo, composta da tre membri l’una, hanno svolto in data 23 febbraio presso il Liceo Classico Minghetti di Bologna la prova di selezione regionale dell’Emilia Romagna: la competizione ha coinvolto in tutto 6 squadre emiliane e la batteria del liceo classico composta da Mazzocchi Giulia, Bardoni Maria, Marzolini Vittoria ha ottenuto il miglior punteggio con 43,5/45, classificandosi così per la selezione nazionale che si svolgerà il 7-8-9 maggio a Roma.

Per la prova finale la squadra del liceo Gioia dovrà presentare un prodotto di ricerca e di rielaborazione critico-creativa sul tema proposto da Anisa e si confronterà quindi con le altre13 squadre che hanno superato le selezioni regionali.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle partecipanti, che hanno mostrato una lodevole serietà di impegno e dedizione allo studio di argomenti che esulavano completamente dal loro programma scolastico. Ora le aspetta la prova finale, ma un soggiorno gratuito di tre giorni a Roma con altri studenti di arte di tutti Italia si configura già come un grandioso successo per la nostra scuola.

Un grande in bocca al lupo per la finale di maggio.