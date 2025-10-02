Il mistero dei gatti scomparsi a Niviano continua, trovata una testa

Le sparizioni di gatti che ormai da settimane stanno preoccupando i residenti di Niviano non accennano a fermarsi e, anzi, sembrano estendersi anche verso i territori vicini. Dopo i primi casi nell’estate, con oltre dieci animali svaniti nel nulla a settembre, ieri è stata segnalata l’ultima scomparsa, ad Ottavello; e in redazione sono arrivate altre lettere con segnalazioni allarmate.

«Il fenomeno resta avvolto nel mistero», spiegano alcuni residenti. «E a destare maggiore allarme è il fatto che la maggior parte dei gatti scomparsi non sia mai stata ritrovata, né viva né morta». A differenza di quanto accade normalmente con animali domestici che si allontanano, trovando magari una nuova famiglia o restando vittime di incidenti stradali, a Niviano i numeri parlano chiaro: «Troppi casi in poco tempo, nello stesso quartiere e con modalità ripetute», ripetono in paese.