“Il Pod” riempie la piazza. Premi a Nicolò Majnoni ed Elisa True Crime

A Piacenza, in occasione dell’attesissima premiazione della V edizione de Il Pod - Italian Podcast Awards, mercoledì 23 settembre si è riunito il gotha del mondo del podcasting italiano. Un’occasione speciale, quella andata in scena in Piazza Cavalli, tra i podcast vincitori dell’anno, suddivisi per categorie, e un formato rinnovato: accanto alla gara, quest’anno, un comitato scientifico chiamato a selezionare i podcast in concorso e, soprattutto, un percorso di formazione, la Piacenza Podcast Academy, promossa da Fondazione di Piacenza e Vigevano insieme a Tlon - l’istituzione culturale fondata da Andrea Colamedici e Maura Gancitano -, per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio del podcast.

«Il Pod cresce e si rafforza nella sua dimensione formativa, per fare di Piacenza un centro di interesse a livello nazionale per i giovani, i giornalisti e i professionisti che vogliono apprendere o perfezionare le proprie capacità nella produzione di contenuti», ha detto Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Dunque, in una serata che ha tutto il sapore dell’atmosfera frizzante quasi da preparativi di un matrimonio, le due perfette padrone di casa- Maura Gancitano, filosofa e cofondatrice di Tlon, e Rossella Pivanti, direttrice dell’Academy - hanno accolto il pubblico in piazza. Dopo i ringraziamenti di rito, il primo giro di riconoscimenti è andato alla Fondazione di Piacenza e Vigevano e a Bottega XNL, che hanno reso possibile il progetto: sul palco Luigi Salice, consigliere della Fondazione, e Francesco Brianzi, assessore alle politiche giovanili, in rappresentanza del Comune.