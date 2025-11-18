Il Prefetto Palmisani in visita al Comando Provinciale Carabinieri

Nella mattinata di martedì 18 novembre il Prefetto di Piacenza, Patrizia Palmisani, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza. A fare gli onori di “casa”, il colonnello Pierantonio Breda che ha accolto il Prefetto all’ingresso della caserma Paride Biselli di via Beverora che, nella circostanza e come prevede il protocollo, ha visto schierati davanti al portone di ingresso, due carabinieri in grande uniforme storica.

Dopo un breve incontro nell’ufficio del Comandante anche alla presenza degli ufficiali della sede, il Prefetto ha incontrato una rappresentanza di tutte le articolazioni del Comando provinciale e delle componenti dei reparti speciali dei carabinieri che hanno sede ed operano nella provincia di Piacenza, con particolare attenzione a quelli dell’Ispettorato Nord della Banca d’Italia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nonché degli altri reparti che operano all’interno di presidi territoriali delle Forze Armate.

Durante l’incontro, di carattere istituzionale ma connotato da un condiviso clima di cordialità, il colonnello Breda ha voluto dare un volto all’impegno e al lavoro che quotidianamente viene svolto dai carabinieri della provincia di Piacenza, presentando al Prefetto i comandanti delle Stazioni dei piccoli centri, luoghi remoti e distanti dal capoluogo, dove la Stazione rappresenta l’unico presidio dello Stato, nonché il personale effettivo ad altre articolazioni a connotazione operativa e investigativa, tra cui i carabinieri delle gazzelle e del Nucleo Investigativo, ai quali è affidato il difficile compito di dare risposte tempestive alle richieste di aiuto e sicurezza da parte dei cittadini.

Nella circostanza il colonnello Breda, nel sottolineare l’importante significato della visita, che dimostra grande attenzione e vicinanza del Prefetto ai carabinieri della provincia, ha voluto rinnovare all’Autorità di Governo il proprio personale impegno e quello di tutti i carabinieri, affinché le linee strategiche e di coordinamento dallo stesso indicate alle Forze di Polizia della provincia, trovino puntuale ed intelligente declinazione.

Successivamente, il Prefetto si è recato in Centrale Operativa, dove ha potuto constatare l’impegno e la delicatezza del lavoro svolto dagli operatori che, quotidianamente, gestiscono le emergenze del territorio, rappresentando uno dei primi approdi sicuri per la cittadinanza.

Al termine della visita il Prefetto ha espresso la propria gratitudine al personale del Comando Provinciale, evidenziandone l’impegno e le doti di umanità che, come ha avuto modo di constatare, costituiscono la cifra del loro quotidiano impegno volto a garantire sicurezza e sostegno ai cittadini.