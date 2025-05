Il presidente Luigi Bosi è morto: Monticelli incredula

È morto improvvisamente Luigi Bosi, presidente del gruppo Omega di protezione civile di Monticelli. Era appena rientrato da una cena di famiglia per festeggiare il compleanno della moglie quando, nella serata del 29 maggio poco prima di andare a dormire, è caduto a terra e non si è più rialzato. Aveva 69 anni. Sincera commozione e cordoglio in paese. Il sindaco Gimmi Distante ha così rappresentato il dolore di Monticelli tutta: «Siamo sconvolti ed esterrefatti».

Con l’attuale vicesindaco Daniele Migliorati è stato il co-fondatore del gruppo di volontari di Protezione civile, costituito nel 2001. «È stato lui ad ideare il nome dell’associazione - ricorda Migliorati - per celebrare l’ansa che il fiume Po crea sul nostro territorio, a forma di omega appunto. Nel tempo ha contribuito tantissimo a promuovere l’attività del gruppo portandola a raggiungere alti livelli». Per anni è stato nel direttivo, come vicepresidente, poi nell’ultimo triennio si è messo alla guida della squadra. «Venerdì scorso lo sono andato a prendere per partecipare all’assemblea di rinnovo cariche», dice l’amico Alfredo Diazzi, tesoriere di protezione civile.

Ex tecnico alla centrale idroelettrica di Isola Serafini, era appassionato di meccanica e di armi ad uso sportivo (in passato ha praticato anche il tiro al piattello). E amava il mare.