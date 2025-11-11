Il Questore Bonafini in visita a Carabinieri e Finanza
Gli incontri si sono soffermati sulle principali tematiche di comune interesse istituzionale, ai fini di una proficua collaborazione
Redazione Online
|1 ora fa
Visita al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza da parte del Questore di Piacenza, Gianpaolo Bonafini.
E' stato ricevuto ed accolto presso la Caserma di via Beverora dal Comandante Provinciale, Colonnello Pierantonio Breda e presso la Caserma di via Emilia Pavese dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Amadori.
Gli incontri, dopo i saluti, si sono soffermati sulle principali tematiche di comune interesse istituzionale, ai fini di una proficua collaborazione.