Il Trofeo Mini Bike a Carpaneto, tutti insieme primi al traguardo

La soddisfazione di quando si arriva primi al traguardo è impareggiabile. Mani al cielo, come i veri campioni, felici del risultato raggiunto grazie alle proprie forze. Il Trofeo Mini Bike Valnure Valchero è una vera gara in sella alle biciclette, per i ragazzi e le ragazze da 5 a 12 anni, che premia i primi classificati per categoria (anzi i primi cinque), ma che riconosce l’impegno di tutti consegnando a ciascun partecipante una medaglia. Lo scopo del Trofeo Mini Bike, che la Scuola Ciclismo Piacenza propone da 23 anni con la collaborazione della Polizia locale di Valnure Valchero, le società ciclistiche del territorio, enti ed istituzioni locali che condividono l’obiettivo, non è creare campioni, ma far appassionare i bambini allo sport, allo stare insieme, ed affiancarsi alle famiglie nel compito educativo. La polizia locale propone ai ragazzi il quiz di educazione stradale. Alla prima tappa di Sariano di Gropparello, sabato si è passati a Carpaneto dove, con il Gs Cadeo Carpaneto capitanato dal presidente Mauro Veneziani e la preziosa collaborazione del campione Gian Carlo Perini, 70 ragazzi si sono sfidati sulle due ruote. Anche il sindaco Andrea Arfani ha applaudito i giovanissimi ciclisti. Ecco l’elenco dei partecipanti, con i primi 5 classificati per categoria, cui seguono tutti gli altri in ordine casuale.

G.0 (anni di nascita 2019/2020) 1 Gioele Bernardi, 2 Edoardo Combi, 3 Ambrogio Pincelli, 4 Diego Zaffignani, 5 Pietro Bernini, Beatrice Caminati, Giovanni Morsia, Ettore Pasquali, Isotta indrizzi, Giulia Delledonne, Diego Soressi.

G.1 e G.2 (anni 2017 e 2018) 1 Nicolò Rocca, 2 Brando Soresi, 3 Mattia Boiardi, 4 Riccardo Castaldi, 5 Gregorio Mazza, Riccardo Caminati, Elena Morsia, Gael Gregori, Andrea Pasquali, Nicolò Naturani, Davide Calatti, Carlo Dallavalle, Andrea Castellana, Pietro Pelizzari, Marco Enea Magnani, Gabriel Mancin, Matteo Barbieri, Letizia Combi, Samuele Guarnieri, Isabella Moglia, Emilia Maria

G.3 e G.4 (anni 2015 e 2016) 1 Mattia Losi, 2 Giacomo Mazzoni, 3 Matteo Petranca, 4 Alessandro Milani, 5 Gabriele Sartori, Marco Alberti, Anita Garbi, Gajraj Singh, Amelia Salamoni, Mustapha Alhassane, Sebastian Bernorio, Lorenzo Mirci, Nemia Gligor, Elisei Gligor.

G.5 e G.6 (anni 2013 e 2014) 1 Mattia Rocca, 2 Maurizio Milani, 3 Nicolas Terzoni, 4 Lorenzo Ferrarini, 5 Vittorio Metti, Zeno Rossi, Francesco Rigolli, Carlotta Bernini, Aurora Serri, Vittoria Dallavalle, Luca Malvicini, Levi Gligor.

La prossima prova è in calendario sabato 17 dalle 16 al parco Vittoria di San Giorgio. Le iscrizioni (gratuite) apriranno da un’ora prima dell’inizio della gara. I